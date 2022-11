Face à possibilidade do encerramento do Stop por falta de condições de segurança, e caso as obras necessárias no antigo centro comercial não avancem, a Câmara Municipal do Porto diz estar disponível para adaptar os dois pisos superiores do Silo Auto para acolher os cerca de 500 músicos. “A única coisa que teríamos de fazer era substituir as coberturas, mas seria um espaço em que seria possível isso acontecer”, explicou Rui Moreira, presidente da autarquia, durante a reunião do executivo desta segunda-feira. O espaço seria de gestão municipal, partilhado entre os vários artistas e contaria com um regulamento de utilização.

Na sequência de uma proposta apresentada pela CDU na reunião do executivo, que apresentava uma solução de “tomada de posse administrativa do Stop por parte da Câmara do Porto e/ou Ministério da Cultura”, Rui Moreira explicou que, com um projeto para obras já aprovado, esta seria uma decisão ilegal. “Neste momento, o que é proposto conteria uma ilegalidade porque foi apresentado à Câmara um projeto de arquitetura que já está aprovado. Decorrem, portanto, prazos para que se possam levar a cabo as obras que estão autorizadas”, explicou.

O autarca independente relembrou que o edifício do antigo centro comercial está “em clara desadequação” para as atividades que lá decorrem atualmente — utilizado maioritariamente como sala de ensaios e estúdio de gravações. “O Stop não pode funcionar como está a funcionar atualmente porque não tem as condições necessárias de segurança e salubridade. E este assunto tem sido denunciado à Câmara por inúmeras pessoas, inclusivamente pelos próprios músicos”, explicou ainda.

