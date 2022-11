Quem passa apenas pelo exterior do Stop não imagina os mundos que se juntam dentro deste edifício na cidade do Porto. Pelos corredores escuros, e vindo de várias salas, ecoa o som inconfundível de guitarras e baterias que deram uma nova vida a este espaço. É aqui que, atualmente, estão cerca de 500 músicos que utilizam este espaço como sala de ensaios e estúdio de gravações, mas também onde há artistas plásticos e alguns negócios que desde os anos 90 começaram a arrendar as lojas vazias deste antigo centro comercial.

“Quem vem de Lisboa, Aveiro, Viseu, etc. e está ligado à música tem que vir ao Stop. Quem vem de Espanha já vem ao Stop. Há uma procura para conhecer o que existe aqui”, conta Rui Guerra, presidente da Associação de Músicos do Stop, enquanto mostra o estúdio de gravação que construiu numa das salas. O futuro, no entanto, tem sido de incerteza e o Stop corre o risco de fechar portas por questões de segurança. Alguns já começaram a ponderar alternativas, mas há quem não tenha outra hipótese sem ser este espaço para continuar a fazer música. E todos lamentam se o desfecho for o encerramento de um dos espaços culturais mais conhecidos do Porto.

Rui Guerra, recorda a sua chegada ao Stop há cerca de 20 anos: “Já estavam cá alguns músicos, mas poucos. Fui para o último piso e ainda havia lojas abertas”. Juntamente com outros músicos, tem tentado lutar contra o encerramento deste espaço, que precisa de algumas obras para que possa ser legalizado. A história já se arrasta há quase dez anos, mas voltou a intensificar-se nos últimos dias.

