Notícia em atualização

Uma explosão em Istambul, na rua Istiklal (uma famosa rua de comércio perto da praça Taksim), terá feito pelo menos 11 feridos, segundo a Associated Press. Na primeira declaração, Ali Yerlikaya, governador de Istambul, já confirmou que também há vítimas mortais.

“Hoje, por volta das 16h20 [hora local], ocorreu uma explosão na rua Taksim Istiklal, no nosso distrito de Beyoğlu. As nossas equipas de polícia, médicos, bombeiros e AFAD [serviços turcos de emergência e foram enviadas ao local. Há vítimas e feridos”, escreveu o governador na rede social Twitter.

Um balanço citado pela imprensa árabe, posteriormente, aponta para cinco mortos e 36 feridos – uma contagem ainda não confirmada oficialmente numa altura em que a imprensa e televisões turcas estão a ser proibidos de passar imagens do local.

Numa segunda publicação partilhada no Twitter, o governador de Istambul fala em “relatos iniciais que apontam para quatro mortos e 38 feridos na explosão”. Este responsável garante que continuarão a ser partilhadas informações com o público.

Rapidamente chegaram às redes sociais imagens que mostram o momento da explosão e a intervenção das forças de segurança e de emergência médica. Ainda não foram avançadas possíveis explicações para o incidente. Relatos nas redes sociais apontam para um bombista suicida, outros para a explosão de um engenho explosivo escondido num saco – ainda não existe confirmação oficial.

Nas imagens que estão a circular nas redes sociais é visível uma grande nuvem de fumo negro após a explosão.

Cerca de uma hora após a explosão, a RTÜK, a agência estatal que regula a comunicação social na Turquia, impôs uma proibição temporária à transmissão de imagens da explosão em Istambul. A Associated Press recorda que esta não é uma prática invulgar na Turquia: no passado, o Conselho Supremo para a Rádio e Televisão já impôs bloqueios semelhantes na sequência de ataques.

A rua Itstiqlal, conhecida como um dos principais pontos turísticos de Istambul, já foi atingida no passado por um ataque reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, que matou quase 500 pessoas e feriu mais de duas mil pessoas, durante uma campanha de investidas que atingiu Istambul em 2015-2016, recorda a agência Lusa.

BREAKING: At least 4 dead following explosion in central #Istanbul, Turkey. Looks like it was a bomb explosion.#taksim #istiklal #bomba

pic.twitter.com/geF9jeXtDK

— BNL NEWS (@BreakingNLive_) November 13, 2022