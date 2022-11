“Há sinais de que a expansão do mercado imobiliário dos últimos anos poderá estar a chegar ao fim”, afirma o Banco Central Europeu no Relatório de Estabilidade Financeira divulgado esta quarta-feira. No mesmo documento, a autoridade monetária da zona euro reconhece que está a aumentar a probabilidade de uma recessão na zona euro.

Os “sinais de viragem” no ciclo do mercado imobiliário referidos pelo BCE “podem somar-se às vulnerabilidades existentes nos rendimentos e nos balanços [ativos vs passivos] das famílias da zona euro”.

“Embora se tenham moderado um pouco, os mercados imobiliários da zona euro continuaram a subir a ritmos nominais de quase dois dígitos no segundo trimestre de 2022. Porém, as indicações dadas sobre as famílias acerca da sua intenção de comprar ou construir casa apontam para uma inversão do ciclo”, diz o BCE, atribuindo essa mudança ao “aumento brusco” das taxas de juro em novos contratos de créditos feitos a partir do início deste ano.

O BCE diz mais: com os financiadores de crédito imobiliário, para promoção ou compra, “mais cautelosos”, estão nos níveis mais elevados dos últimos cinco anos as estimativas que se fazem sobre eventuais sobrevalorizações. Numa perspetiva de estabilidade financeira, o BCE diz que “uma fatia crescente dos investidores veem o mercado a entrar na fase descendente do ciclo, a julgar por inquéritos recentes” – e caso exista uma “correção mais pronunciada isso poderá levar a perdas entre os investidores, maior risco de crédito para os bancos e um declínio dos valores das garantias colaterais [a financiamentos]”.

A análise da autoridade monetária liderada por Christine Lagarde aplica-se aos mercados imobiliários da zona euro de uma forma geral. Mas também na realidade portuguesa, em particular, uma consulta recente do Observador a algumas das principais mediadoras já dão conta de algum abrandamento da atividade – embora as empresas não acreditem em descidas dos preços, apenas num abrandamento das subidas.

O BCE advertiu também para o aumento da probabilidade de uma recessão técnica na zona euro, ou seja, dois trimestres consecutivos de contração económica. O vice-presidente do BCE, o espanhol Luis de Guindos, alertou para o aumento dos riscos para a estabilidade financeira quando apresentou o relatório semestral da instituição sobre o assunto.

“As pessoas e as empresas já estão a sentir o impacto do aumento da inflação e do abrandamento da atividade económica”, disse De Guindos. “A nossa análise é que os riscos para a estabilidade financeira aumentaram, enquanto uma recessão técnica na zona euro é mais provável”, acrescentou o vice-presidente do BCE.

“Ao mesmo tempo, as condições financeiras tornaram-se mais rigorosas à medida que os bancos centrais atuam para controlar a inflação”, de acordo com a instituição monetária europeia. O BCE começou a aumentar as suas taxas de juro em julho e estas estão atualmente em 2%, embora se espere que as aumente ainda mais.