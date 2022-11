O mercado de compra e venda de casas já começou, nas últimas semanas, a sentir um “decréscimo” da atividade, em particular uma menor procura por parte de clientes compradores. Quem o confirma são os líderes de quatro das principais empresas a operar no setor imobiliário português – e a justificação é aquela que se poderia esperar: a subida das taxas de juro e do custo de vida e, sobretudo, a incerteza económica que isso provoca. A subida dos preços já estará a “desacelerar” mas o setor não acredita em descidas e muito menos numa nova crise. Uma vez que se reduza o nível de incerteza, os preços vão voltar a acelerar, garantem.

“Nestes últimos 15 dias, sensivelmente, sentimos um ligeiro decréscimo de clientes compradores”, afirma Rui Torgal, presidente-executivo da Era, entrevistado pelo Observador no dia 24 de outubro. “Isto acontece apenas devido à incerteza” que é gerada, diz o responsável, pela chuva de notícias que além de apontarem para uma “desaceleração significativa” na economia também não permitem prever até que níveis o Banco Central Europeu (BCE) irá subir os juros. Rui Torgal confia, porém, que, “a partir do momento em que se definir qual será o valor final da taxa de juro, estou confiante de que voltaremos a ter mais contactos”.

Também Beatriz Rubio, presidente da Remax Portugal, confirma ao Observador que se está “a notar ligeiras alterações no padrão de procura devido a todas as notícias sobre a subida da inflação e das taxas de juro”. Porém, assegura: “mesmo com uma diminuição, a procura tem sido muito superior à oferta, pelo que continuamos a vender a um bom ritmo”.

