Em meia hora, meio milhão de likes. A foto da reconhecidíssima Annie Leibovitz já é considerada uma das imagens do século (e ela tem muitas). Junta os dois maiores rivais do futebol, Ronaldo e Messi. Senta-os em cima de um dos maiores baús de luxo de mundo, da Louis Vuitton. Porque foi dentro dele que o troféu do Mundial de 2002 viajou para o Qatar. Mas a campanha publicitária da marca vai muito mais além, foi pensada até ao mínimo detalhe e esconde alguns segredos.

O maior deles, dos segredos, é que Ronaldo e Messi nunca se chegam a cruzar. A marca coloca ambos sentados em malas suas, frente a um tabuleiro de xadrez também pousado num dos seus produtos, a pensar na próxima jogada. Não é uma jogada qualquer. Primeiro porque até o posicionamento das peças é calculado. Reproduz um jogo que ficou para a história em 2017 entre Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura e que terminou empatado. Por isso Ronaldo diz “Este é meu quinto mundial” e Messi repete exatamente o mesmo “Este é meu quinto mundial”.

Ambos falam das suas experiências, de vida e de carreira, num vídeo que mostra um bocadinho dos bastidores, mas em que nunca é possível vê-los juntos. É praticamente garantido que nunca estiveram.

Mas o que interessa isso? Porque o que interessa é que depois vem o lema da campanha, ou o lema de vida de ambos os jogadores: “A vitória é um estado de espírito” ou “a vitória está na mente”. Uma mensagem clara, publicada por todos os envolvidos, no dia antes do arranque do Mundial: Ronaldo, Messi, a LV e a fotógrafa, Annie Leibovitz. Sucesso garantido: espalhou-se nas redes sociais com uma fósforo a arder em palha seca.

Victory is a State of Mind. @Cristiano and #LionelMessi captured by @annieleibovitz for @LouisVuitton. In addition to a long tradition of crafting trunks for the world’s most coveted sporting trophies, the Maison celebrates two of the most talented football players today. pic.twitter.com/AU9kPyI2wL

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) November 19, 2022