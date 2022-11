Com Luca de Meo ao leme, a Renault está apostada em colocar, a curto prazo, todos os seus ovos do cesto dos veículos eléctricos. Após se ter limitado a oferecer o Zoe durante 10 anos, em termos exclusivamente de automóveis ligeiros de passageiros, os franceses apontam agora mais alto e a uma estratégia muito mais ambiciosa, acreditando que os veículos eléctricos são o futuro. São vários os novos veículos que de Meo tem na manga, mas se os outros já eram conhecidos, há um novo que causou surpresa: um SUV de maiores dimensões e um sistema eléctrico a 800V.

Os estrategas do construtor francês já fizeram questão de partilhar com o público que o R5 eléctrico será o sucessor do actual Zoe, no mercado desde 2012, apesar das sucessivas evoluções. O primeiro eléctrico da Renault concebido de raiz, sobre uma plataforma específica para modelos a bateria, para assim optimizar as vantagens desta tecnologia em termos de peso, volume interior e custos reduzidos, foi o novo Mégane, mas o R5 agendado para 2024 (e de que já aqui falámos) não será menos importante, tanto mais que se movimenta num dos segmentos mais importantes do mercado europeu, sendo mesmo o que mais representa em termos de vendas em mercados como o português.

Renault 5 3 fotos

A seguir a estes dois eléctricos concebidos de raiz, 2024 não terminará sem que os franceses apresentem o seu terceiro modelo eléctrico da nova era, o Scenic, a que já aqui nos referimos. Um monovolume que pode passar por SUV ou crossover, com linhas irreverentes e um bom espaço interior. No ano seguinte, em 2025, será a vez do saudoso R4 regressar ao activo como crossover (que pode ver aqui), ele que já nos anos 60 desempenhava o papel de jipe para quem não podia adquirir um.

Depois deste primeiro lote de modelos eléctricos, a chegar ao mercado entre 2022 e 2025, a Renault prepara já um segundo lote de veículos a bateria, que irão chegar ao mercado entre 2027 e 2031. O primeiro dos quais será um SUV com dimensões mais generosas, capaz de servir as famílias com mais necessidade de espaço.

Com uma estética que poderá recordar a exibida pelo protótipo Morphoz, este novo SUV, além de poder oferecer configurações de um ou dois motores, para assim poder exibir tracção à frente ou AWD, será vendido a partir de 2027. Além da potência e da capacidade da bateria, o modelo vai diferenciar-se dos restantes por possuir um sistema eléctrico a 800 volts, o que irá permitir recarregar com potências superiores, ou seja, em menos tempo.