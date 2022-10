A Renault prepara-se para lançar uma série de veículos eléctricos, o primeiro dos quais será o R5, uma novidade saída do passado que substituirá o actual Zoe a partir de 2024. Um ano depois do pequeno utilitário eléctrico, será a vez de um outro modelo exclusivamente a bateria ver a luz do dia, no caso o saudoso Renault 4L, que vai regressar ao activo depois de ter sido lançado originalmente em 1961. Em vez de uma carrinha multiusos acessível, surgirá como um SUV do segmento B, com as dimensões do Captur, antecipado pelo protótipo 4Ever Trophy.

Concebido sobre a plataforma CMF-EV, a mesma que servirá o também futuro Renault 5 e que será fabricada em França, o 4Ever surge no Salão de Paris numa versão mais musculada, denominada Trophy. Com maior altura ao solo, guarda-lamas insuflados e sistemas para transportar bagagens em cima do tejadilho e no vidro traseiro, o protótipo transpira agressividade, como se estivesse à partida para mais uma expedição africana.

Sobre o tejadilho, o porta-bagagens reforça a capacidade de transportar objectos mais volumosos 5 fotos

O 4Ever Trophy monta jantes com 19”, o que ajudou a conseguir uma distância ao solo de 20 cm. Com 4,16 m de comprimento, 1,95 m de largura e 1,90 m de altura, com uma distância entre eixos de 2,57 m, o R4L eléctrico persegue o mesmo sucesso do seu antecessor a gasolina, que colocou no mercado 8 milhões de unidades entre 1961 e 1992.

O Renault 4Ever Trophy brilhou no Salão de Paris 8 fotos

A versão de série do R4L a bateria, a apresentar em 2025, será menos vistosa e menos agressiva, pelo que nada de guarda-lamas capazes de alojar pneus XL, ou porta-bagagens sobre o tejadilho para transportar mais uma roda sobressalente. Ainda assim, o novo 4L eléctrico deverá ser um SUV versátil e acessível, mais uma vez à semelhança do seu antepassado.