Há filmes da gigante de entretenimento com “plot twists” mais modestos do que aquele que foi divulgado pela Disney na noite deste domingo. O então CEO, Bob Chapek, foi substituído com efeitos imediatos pelo seu antecessor, Bob Iger.

O desfecho é surpreendente, ainda mais tendo em conta que foi Iger a anunciar a vontade de sair da Disney, em 2020, e a escolher a dedo o sucessor Chapek. Agora, volta à empresa que liderou durante 15 anos, após um afastamento que teve efeitos práticos em 2021.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.