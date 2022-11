Neco Williams não escondeu a emoção pela morte do avô ainda em campo: “De chorar todo o dia a estrear-me num jogo de um Mundial”

Ajoelhado, com os braços esticados em direção ao céu, o defesa do País de Gales Neco Williams não conseguia esconder as lágrimas no final da partida frente ao EUA, esta segunda-feira, que acabou empatada. A explicação para a emoção foi revelada mais tarde pelo próprio jogador, que foi muito confortado pelos colegas em campo: no domingo, recebeu a notícia da morte do avô e, apesar do momento de luto, quis entrar à mesma em campo.

“Ontem tive de enfrentar a notícia mais dura que foi ouvir a minha mãe dizer-me que o meu avô tinha falecido”, escreveu Williams, no Twitter, onde explicou como foi difícil lidar com o carrossel de emoções. “De chorar todo o dia a estrear-me num jogo de um Mundial foi extremamente duro, mas passei por isso com o apoio da minha família e dos meus colegas”, explicou.

Yesterday was the toughest news I’ve ever had to face and that was listening to my mum tell me my grandad past away last night???? to go from crying all day to start in a World Cup game was extremely tough but I got through it from the support of my team mates and family❤️???? pic.twitter.com/3pcxl0C3Qc — Neco Williams (@necowilliams01) November 21, 2022

Foi já no Instagram que Neco continuou a homenagem ao familiar que o acompanhou durante toda a sua carreira, como revelou. “O meu avô estava em qualquer lugar do mundo para me ver jogar, desde o início da minha carreira aos seis anos no Liverpool”, contou, revelando igualmente como o este o ajudou a evoluir na carreira. “O meu avô nunca me dizia se eu tinha feito um bom jogo, porque reforçava sempre a necessidade de melhorar todos os dias. É por isso que estou onde estou agora”.