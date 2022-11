O Ministério Público considerou que a morte da cantora Sara Carreira, filha de Tony Carreira, não foi diretamente causada por Paulo Neves, o homem que conduzia na autoestrada (a A1) a 30 km/h com uma taxa de alcoolemia de 1,18 g/l. O novo despacho de acusação, noticiado esta quarta-feira pelo Correio da Manhã, só acusa Paulo Neves do crime de condução perigosa — não de homicídio por negligência grosseira, como solicitou a família Carreira.

Para ela, a condução de Paulo Neves foi o primeiro passo para uma série de acidentes que acabou por vitimar Sara Carreira, que seguia num carro conduzido pelo namorado, Ivo Lucas. Mas segundo o Correio da Manhã, o Ministério Público não encontrou “nexo causal” entre a condução do homem e a morte da jovem: “Da dinâmica do acidente não se indiciam factos que permitam imputar ao arguido Paulo Neves o resultado morte da vítima”.

O Ministério Público continua a apontar culpas a Cristina Branco e Ivo Lucas. É que, mesmo que Paulo Neves conduzisse a 50 km/h, “a distância percorrida por este seria inferior à distância percorrida pelo veículo conduzido pela arguida Cristina Branco”.

Por isso, “este veículo necessariamente alcançaria o veículo conduzido pelo arguido Paulo Neves”: se Cristina Branco “tivesse adotado a mesma conduta adotada por outros condutores que a antecederam (e que ultrapassaram o veículo do arguido sem com ele colidirem), não teria ocorrido qualquer acidente“, argumenta o despacho, de acordo com o Correio da Manhã.

