O distrito de Évora perdeu 14.282 pessoas nos últimos 10 anos, com todos os concelhos a registarem diminuição de habitantes, mas, em termos percentuais, foi Mora que liderou as perdas, segundo os resultados dos Censos 2021.

Os dados definitivos dos Censos de 2021, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), mostram que o distrito de Évora passou de 166.726 habitantes, em 2011, para 152.444, em 2021, o que corresponde a uma diminuição de 8,6% da população.

Todos os 14 concelhos do distrito registaram perda de habitantes, com Mora a liderar a lista em termos percentuais, pois passou de 4.978 pessoas, em 2011, para 4.135, em 2021, ou seja, um recuo de 17% no número de residentes (menos 843).

Já o concelho de Évora, capital de distrito e o mais populoso, foi o que perdeu mais habitantes, na última década, em termos absolutos, num total de 3.019, já que passou de uma população de 56.596, em 2011, para 53.577, em 2021.

Com todos a perderem população, o concelho de Vendas Novas foi o que, ainda assim, registou menos perdas em termos percentuais, com uma diminuição de 5,1% de residentes, porque passou de 11.846, em 2011, para 11.245, em 2021.

No ‘ranking’ dos concelhos com menor percentagem de perda de população, a seguir a Vendas Novas, encontram-se Évora (-5,4%), Viana do Alentejo (-7,5%), Reguengos de Monsaraz (-8,9%) e Montemor-o-Novo (-9,4%).

Já no lado oposto da tabela, ou seja, com maior percentagem de decréscimo populacional, estão, atrás de Mora, os concelhos de Alandroal (-14,2%), Borba (-12,4%), Mourão (-11,8%) e Estremoz (-11,5%).

Os restantes quatro concelhos são Vila Viçosa (-11,3%), Portel (-10,6%), Redondo (-10,6%) e Arraiolos -10,3%.

Évora mantém-se como o concelho mais populoso, com 53.577 pessoas, à frente de Montemor-o-Novo, com 15.799, Estremoz, que tem 12.680, Vendas Novas, que possui 11.245, e Reguengos de Monsaraz, que conta com 9.871.

Por sua vez, Mourão é o concelho que tem menos habitantes, com 2.351, seguido de Mora (4.135), Alandroal (5.014), Viana do Alentejo (5.318) e Portel (5.747).

De acordo com os dados definitivos dos Censos de 2021, Portugal perdeu 2,1% da população nos últimos 10 anos, passando para 10.343.066 no dia 19 de abril de 2021 e invertendo a tendência de crescimento registada nas últimas décadas.

A fase de recolha dos Censos 2021 decorreu entre 5 de abril e 31 de maio e os dados referem-se à data do momento censitário, dia 19 de abril.