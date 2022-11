Angela Merkel admitiu que perdeu influência sobre Vladimir Putin na reta final do seu mandato porque o Presidente da Rússia sabia que a então chanceler alemã estava de saída e não se recandidataria. “Eu já não tinha o poder de levar as minhas ideias adiante porque toda a gente sabia: ‘Ela vai sair até ao outono’“, disse a antiga dirigente alemã numa entrevista ao Der Spiegel, citada pelo The Guardian.

“Se eu tivesse prosseguido em setembro teria continuado a pressionar, mas na minha reunião final em Moscovo, o sentimento era claro: do ponto de vista do poder político, acabou. Para Putin, é apenas o poder que conta”, descreveu Angela Merkel. Mas a ex-chanceler considera que conseguiu, ainda assim, “comprar tempo” a Kiev com o contributo que fez no Tratado de Minsk.

Aliás, Merkel considerou injustas as críticas que a acusam de ter prestado pouca atenção à Ucrânia aquando da anexação da Crimeia, entre 2013 e 2014. “Perguntam-me: ‘Como pudeste tirar os olhos da Ucrânia?’ Mas é muito simples: tivemos eleições [na Alemanha], havia sempre alguma coisa a acontecer na Grécia na altura e parti o meu osso pélvico”.

Na reta final do mandato, Angela Merkel tentou promover um encontro entre Vladimir Putin e Emmanuel Macron, Presidente de França. E procurou agendar uma reunião entre líderes europeus no verão de 2021 após um encontro entre o Presidente russo e o homólogo norte-americano, Joe Biden. Mas nenhuma das iniciativas chegou a bom porto, assegurou a ex-líder do governo alemão.

“Alguns colocaram objeções e eu já não tinha forças para me impor porque todos sabiam que eu sairia no outono”, afirmou. Merkel disse ter questionado outros líderes europeus sobre o motivo pelo qual não se envolviam em diálogos com Putin. As respostas? “Um disse: ‘Isso é muito grande para mim’. O outro apenas sacudiu os ombros: ‘Isso é o que os grandes deveriam fazer’“, cita o Deutsche Welle.