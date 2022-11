O selecionador do Irão, Carlos Queiroz, e o antigo internacional alemão e ex-selecionador dos EUA, Jurgen Klinsmann, são os protagonistas da mais recente polémica do Mundial do Qatar, que já levou a federação persa a pedir que a antiga glória germânica seja despedida do grupo de estudos técnicos da FIFA. Este parece ser o “pontapé de saída” antecipado do Irão-EUA, de terça-feira, numa altura em que está tudo em aberto na qualificação para os oitavos de final da competição.

Tudo começou quando o antigo selecionador dos Estados Unidos garantiu não ter ficado impressionado com o jogo do Irão diante de Gales (2-0) e acusou os jogadores persas de terem “trabalhado” o árbitro. “Faz parte da cultura deles, da forma como jogam. O Carlos [Queiroz] encaixa muito bem nesta seleção e na sua cultura. Não é uma coincidência, é tudo de propósito. Faz parte da cultura deles, é assim que jogam. Andam a ‘trabalhar’ o árbitro. Basta olhar para o banco, a forma como saltavam em cima do assistente e do quarto árbitro”, acusou Klinsmann em declarações à BBC.

