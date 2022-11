Bruno Fernandes marcou dois golos frente ao Uruguai e foi considerado o homem do jogo. Para a imprensa internacional, o médio do Manchester United é o principal destaque de uma noite em que Cristiano Ronaldo quis “até os golos que não marca”.

Para a Gazzetta dello Sport as contas são muito simples: “Bruno mais Bruno é igual a qualificação”, numa noite em que Ronaldo não quis “fazer cálculos” por estar “ansioso para ‘responder’ ao golo de Messi e às muitas críticas recebidas nos últimos meses”. Porém, o jornal italiano diz que “o melhor de CR7 até ao intervalo foi uma assistência de ombro para remate de primeira de William Carvalho”. As notas positivas vão, assim, todas para Bruno Fernandes.

Do “Fernandes Show” à “noite de Fernandes” em Itália seguem-se também artigos elogiosos de Inglaterra. Em terras de Sua Majestade, o The Guardian considerou que “o aguardado duelo de dois talentosos e tempestuosos pesos-pesados não correspondeu às expectativas”. Com “poucos sinais de urgência por parte do Uruguai”, Portugal foi “forte e positivo desde o primeiro apito” assumindo o controlo da partida na segunda parte. Para este jornal, também Bruno Fernandes foi o homem que mais se destacou ao “dobrar” o adversário e colocar a Seleção Nacional nos oitavos do Mundial.

Tal como aconteceu na passada quinta-feira com o jogo frente ao Gana, em Espanha a exibição de CR7 frente ao Uruguai não recebeu muitos elogios. O El Mundo considera que “Cristiano quer até os golos que não marca” ao ter-se apropriado de um para depois erguer “os braços para que o público, maioritariamente português, entoasse o seu nome e inflamasse um ego transbordante, mas carente“. Para o jornal espanhol, “Portugal jogou sempre com vontade de dominar”, com Fernando Santos a contar com “todos os pesos pesados ofensivos”: Félix, Bruno Fernandes e Bernardo Silva a acompanhar o capitão.

Ainda em Espanha é preciso destacar que também o AS dá relevância ao jogo feito por Bruno Fernandes considerando que “quando o homem do United joga, o seu país joga“. Por sua vez, em França, o Le Parisien diz que o médio português se “manteve firme” diante de “um bloco uruguaio ultra-apertado e compacto”.