Em atualização

Depois de os socialistas terem apresentado uma proposta alternativa à da isenção do IMT para jovens do executivo de Moedas (e o BE ter proposto também uma alteração a essa proposta), o presidente da Câmara de Lisboa ainda trabalhou numa proposta alternativa que procurava juntar o melhor de dois — ou melhor, três — mundos: mantinha a isenção do IMT para jovens até aos 35 anos que comprassem casa em Lisboa até 250 mil euros; criava um subsídio municipal de arrendamento e ainda assegurava um alargamento do alcance da proposta [de subsídio] aos jovens universitários sem soluções de habitação em Lisboa. Mas o 3 em 1 não foi suficiente para convencer os socialistas. O PS “votou contra dar esse beneficio aos mais novos”, critica Moedas, em declarações ao Observador.

Os vereadores do PS mantiveram o chumbo da proposta de isenção de IMT, condenando a bandeira eleitoral de Moedas ao fracasso, e fizeram aprovar a proposta alternativa e respetiva alteração do Bloco de Esquerda. Depois de ter visto a proposta recusada, o executivo acabou mesmo por abster-se quando a proposta do PS e BE foram votadas, levando o PS a considerar a tentativa de proposta 3 em 1 um “pequeno truque para tentar criar um facto político, que nem os próprios levaram a sério”. Carlos Moedas fala em “guerra ideológica que prejudica muito os jovens”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.