Está prevista para a Primavera de 2023 a chegada ao mercado do restyling do ID.3, o primeiro eléctrico do construtor alemão concebido de raiz e aquele que estreou a plataforma MEB, a primeira do Grupo Volkswagen a ser concebida para veículos exclusivamente a bateria.

O ID.3 foi originalmente apresentado em 2019, para a entrega a clientes arrancar apenas na segunda metade de 2020, o que significa que tem cerca de dois anos no mercado. Ainda assim, provavelmente devido à crescente concorrência, a VW decidiu ser o momento para lhe reformar os argumentos.

Depois de auscultar as opiniões dos clientes, o que pressupõe ouvir os louvores e as críticas, os responsáveis pela marca optaram por começar por retocar a estética, mas apenas ligeiramente. Assim, os pára-choques apresentam um novo desenho, mais agressivo e desportivo, especialmente à frente. As modificações exteriores deverão assegurar, de acordo com a VW, um ganho de 2% em termos dos consumos e autonomias anunciados segundo o sistema europeu WLTP.

Por dentro, as soluções encontradas prometem ir ao encontro dos que pediam uma maior sensação de qualidade e um reforço do equipamento, além de um novo sistema de infoentretenimento mais prático e eficaz. O habitual comando da transmissão rotativo junto ao painel de instrumentos desaparece e a consola central também parece ter merecido a atenção do fabricante, que faz saber que haverá ainda menos pele de animais a bordo. Pelo menos a nível do volante, que passa a ser revestido por aquilo que o construtor denomina como um substituto de pele de alta qualidade, além de montar botões convencionais em vez dos actuais capacitivos.

A denominada 2.ª geração do ID.3 não deverá incorporar alterações nos motores nem na capacidade das baterias. Mas assistirá ao lançamento da versão GTX, o desportivo da gama ID.3, com um segundo motor eléctrico à frente, para atingir 299 cv, e uma afinação de suspensão mais desportiva.

O construtor alemão avança que, devido às dificuldades com os fornecedores, alguns modelos continuam a ver os seus prazos de entrega dilatados, pelo que as encomendas vão passar para a 2.ª geração. A Volkswagen produz o ID.3 em Zwickau e em pequena quantidade na fábrica “modelo” de Dresden, mas o plano é arrancar em 2023 com a produção na fábrica do construtor em Wolfsburg, para assim incrementar o ritmo de produção dos seus modelos sobre a plataforma MEB.