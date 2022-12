As contas são simples: na antecâmara da terceira e última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, o FC Porto só precisa de vencer o Vizela para chegar aos quartos de final e só falha o apuramento praticamente se perder com o Vizela. Ou seja, com o triunfo desta quinta-feira perante o Desp. Chaves, os dragões ficaram a depender apenas dos próprios resultados para seguir em frente na terceira competição nacional.

O FC Porto saltou para a liderança do Grupo A da Taça da Liga, tendo agora quatro pontos conquistados contra dois do Vizela e do Mafra e apenas um do Desp. Chaves, que está desde já eliminado. Os dragões somaram o 32.º jogo consecutivo sem perder contra os flavienses e chegaram ao 5.º triunfo seguido no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, vencendo sempre por dois ou mais golos de diferença desde 2016.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Danny Loader foi titular e estreou-se a bisar pelo FC Porto, marcando os dois golos da partida no espaço de quatro minutos e garantindo que trabalha “todos os dias para ter mais oportunidades”. “Quando for chamado tenho de dar o meu máximo. Estou muito feliz, primeiro pela vitória. É sempre bom marcar, ajudar a equipa. Claro que é sempre uma ambição marcar para ajudar a equipa. Todos os jogos são importantes. A primeira parte foi difícil mas fomos muito melhores na segunda. Ganhámos e isso era o mais importante”, atirou o jovem avançado inglês na zona de entrevistas rápidas.

O FC Porto qualifica-se para os quartos de final da Taça da Liga:

➡se vencer o FC Vizela, no Estádio do Dragão

➡ou se empatar e o Mafra não vencer o Chaves por 3 golos de diferença ⚠Se perderem em Vizela, os portistas são eliminados na prova#AllianzCup #GDChaves #FCPorto pic.twitter.com/OTasuCWlqe — Playmaker (@playmaker_PT) December 8, 2022

Já Sérgio Conceição, que teve os internacionais Grujic e Taremi de volta mas ainda não pode contar com o lesionado Stephen Eustáquio, defendeu que os dragões fizeram um jogo “competente”. “Sério, bem demonstrativo da nossa ambição nesta prova. Entrámos muito bem, até aos 30 minutos tivemos três ou quatro ocasiões para marcar. Depois, é verdade que a partir daí o Desp. Chaves conseguiu equilibrar mais o jogo. Na segunda parte, naturalmente, chegámos aos golos. Com um caudal ofensivo muito interessante, definimos melhor à entrada do último terço”, explicou o treinador.

“Faltou rematar mais à baliza, ousar, ir para cima do adversário, porque estávamos a trabalhar muito, a ter muito respeito pelo Desp. Chaves, mas depois faltava pensamento de equipa grande. Foi isso que disse ao intervalo aos jogadores. Temos de, principalmente no último terço, trazer cá para cima aquilo que é a qualidade individual também. Fizemos uma boa segunda parte, foi uma boa vitória. Estamos aí na luta, falta um jogo ainda”, acrescentou Sérgio Conceição.

⚽⚽Bisaram nesta edição da Taça da Liga:

Zé Manuel

Paulinho

Famana Quizera

Marqués

Pedro Henrique

Namaso#AllianzCup #GDChaves #FCPorto pic.twitter.com/FoA7FUBCSy — Playmaker (@playmaker_PT) December 8, 2022

Mais à frente, o técnico dos dragões comentou a exibição de Danny Loader. “Conheço o Danny. Temos trabalhado, melhorado aquilo que são as suas competências, para o tornar num avançado mais completo. Sabemos das qualidades dele. Não é pelo jogo de hoje que vou mudar a opinião que tenho sobre ele. Os lugares e minutos na equipa conquistam-se diariamente no treino. Ele tem treinado bem, mereceu a oportunidade e fez o seu trabalho”, atirou, abordando depois os minutos que deu aos internacionais entre a titularidade de Grujic e o facto de Taremi ter sido suplente utilizado.

“O Grujic pareceu-me mais fresco do que o Mehdi [Taremi]. Quem jogou no lugar do Taremi deu conta do recado. É um plantel competitivo, um plantel que tem também um foco nesta prova para poder disputá-la e ir o mais longe possível. E para nós, FC Porto, isso é chegar à final”, terminou Conceição.