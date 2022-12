Os Campeonatos do Mundo, por colocarem frente a frente inúmeras seleções de todos os continentes, são o contexto ideal para reencontros felizes. Basta olhar para os quartos de final do Mundial do Qatar: no Croácia-Brasil, Casemiro e Modric defrontam-se depois de terem partilhado o meio-campo no Real Madrid durante vários anos; no Inglaterra-França, Harry Kane enfrenta Lloris, cruzando-se duas das grandes figuras do Tottenham; no Marrocos-Portugal, o capitão Saïss revê José Sá e Rúben Neves, com quem jogou no Wolverhampton. No Países Baixos-Argentina, porém, os reencontros não são assim tão felizes.

De um lado, o selecionador Louis van Gaal. Do outro, o avançado Ángel Di María. A relação entre treinador e jogador é historicamente difícil e complexa e, mesmo vários anos depois de os dois se terem cruzado, é claro que não existirá um abraço caloroso entre neerlandês e argentino na partida desta sexta-feira.

A história começa em 2014, quando Di María trocou o Real Madrid pelo Manchester United na sequência do Mundial do Brasil que a Argentina perdeu na final para a Alemanha. O avançado que passou pelo Benfica chegou a Old Trafford a troco de mais de 60 milhões de euros, tornando-se a contratação mais cara de um clube inglês até então e uma das transferências mais valiosas de sempre. O treinador dos red devils, na altura, era precisamente Louis van Gaal, que sucedeu a David Moyes depois de o escocês ter desiludido na tarefa de ser o herdeiro de Alex Ferguson.

