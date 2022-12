Brad Pitt deverá vender 60% da sua produtora, Plan B Entertainment, à empresa francesa Mediawan, de acordo com fontes anónimas, devendo o acordo ser anunciado este fim de semana. Segundo a CNBC, a operação valoriza a empresa de Brad Pitt em centenas de milhões de dólares, mas num valor abaixo de 500 milhões de dólares.

Nenhuma das entidades identificadas reagiu aos comentários do possível negócio.

Brad Pitt fundou a produtora em 2001 juntamente com Jennifer Aniston, agora ex-mulher, e com o então gerente Brad Grey. Com o divórcio com a famosa atriz de Friends, em 2005 e após a morte de Grey,em 2017, Pitt é atualmente o único dono da empresa de entretenimento.

A mesma fonte adianta que o alegado comprador, o estúdio francês, produz filmes e séries na Europa e Estados Unidos da América (EUA) e foi co-fundado por Pierre Antoine-Capton. A Mediawan com mais de 60 marcas de produção irá contar com mais de metade da Plan B, que colaborou na construção de filmes vencedores como “The Departed” e “12 Years a Slave“.

