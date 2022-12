Luís Marques Mendes acredita que António Costa está “irritado” e “zangado” por ter percebido que não poderá cumprir o “sonho” de ir para Bruxelas em 2024. No habitual espaço de comentário no jornal da SIC, o ex-líder do PSD sublinhou que o primeiro-ministro escolheu dar a entrevista à Visão com o objetivo de “reganhar a iniciativa política” — e que o tentou fazer ao apresentar “três boas notícias”.

Depois de uma semana marcada pela entrevista de António Costa à revista Visão, em que o chefe de Governo se atirou à oposição (da esquerda à direita) e onde resolveu apresentar um apoio de 240 euros para famílias vulneráveis, a distribuir ainda este ano, Luís Marques Mendes tentou explicar os motivos do atual estado de espírito do primeiro-ministro.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.