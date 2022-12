António Costa revelou, em entrevista à Visão, que o Estado vai dar uma nova prestação extraordinária de 240 euros, destinada a apoiar as famílias mais vulneráveis, tendo em conta o aumento do custo de vida. Ao contrário do que aconteceu em setembro, em que o pagamento era para todas as pessoas com rendimentos brutos até 2700 euros, desta vez trata-se de um apoio exclusivo para um milhão de famílias vulneráveis.

A prestação será aprovada, esta quinta-feira, em Conselho de Ministros e os pagamentos começam a ser feitos a partir de dia 23 de dezembro. Trata-se de uma prestação única, paga integralmente através dos meios normais da Segurança Social.

De acordo com a Visão, este apoio extraordinário abrange as famílias que já receberam, este ano, duas tranches de 60 euros cada, no final dos primeiro e segundo trimestres, ou seja, as famílias que são também abrangidas pela tarifa especial de eletricidade ou recebem prestações mínimas, nomeadamente o complemento solidário para idosos, o rendimento social de inserção, a pensão social de invalidez do regime especial de proteção na invalidez, o complemento da prestação social para a inclusão, a pensão social de velhice e o subsídio social de desemprego.

A medida em causa vai custar ao Estado 240 milhões de euros e, segundo o primeiro-ministro, pretende mitigar os efeitos dos aumentos dos preços, realçando que “a inflação atinge de maneira muito desigual as várias camadas da população”.