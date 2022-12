Alexandra Leitão, antiga ministra e deputada socialista, admitiu desconforto com a postura do primeiro-ministro. Em causa estão as declarações de António Costa numa entrevista dada à revista Visão, em que deixou uma mensagem à oposição: “Habituem-se.”

“O António Lobo Xavier disse que isto é próprio das maiores absolutas e, em especial, das maiorias absolutas em declínio”, frisou a deputada no domingo, 18 de dezembro, em “O Princípio da Incerteza“, programa de comentário político que inclui também o advogado e José Pacheco Pereira, transmitido na rádio TSF e CNN Portugal. “Foi isso que me causou desconforto. É que esta maioria absoluta está no início e não quero que seja uma maioria absoluta em declínio.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Alexandra Leitão, que nestas declarações diz ter visto um “déjà vu relativamente a outras maiorias absolutas” espera mais “abertura” e “diálogo”.

“O que me custou foi ver um déjà vu relativamente a outras maiorias absolutas, até com repetição de algumas das palavras utilizadas noutras maiorias absolutas, e desta maioria, que apoiei, como é sabido, e que apoio, esperava uma outra abertura, um outro diálogo, diálogo esse que deve ser na dimensão da sociedade, concertação social, com os parceiros, mas também deve ser no parlamento”, disse.

A antiga ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública considerou bem desenhada a prestação extraordinária de 240 euros, destinada a apoiar as famílias mais vulneráveis, anunciada pelo primeiro-ministro na mesma entrevista.