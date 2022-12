Continuam a surgir notícias que ligam a eurodeputada Isabel Santos à ONG no centro da polémica do Qatargate, a Fight Impunity. Apesar de a socialista já se ter desvinculado da organização, da qual era membro honorária, terá chegado a ajudar ao seu financiamento, apoiando um pedido de 175 mil euros que chegou, em parte, a ser pago.

A informação é avançada pelo jornal belga Le Soir, que noticia que Isabel Santos, a par da deputada belga Marie Arena, “apoiou o pedido de financiamento” junto do comité de Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu. E o financiamento foi concedido, uma opção rara para valores dessa ordem no caso de uma ONG tão recente, nota uma fonte não identificada e conhecedora desse tipo de processos ouvida pelo Le Soir: “Nem para ONGs já bem conhecidas é óbvio” que o financiamento seja concedido, nota.

Uma tranche de 43.750 euros chegou, aliás, a ser paga em fevereiro de 2021, apenas um ano e meio após a criação da ONG pelo antigo eurodeputado italiano Pier Antonio Panzeri, que está no centro do escândalo de corrupção. A ONG nunca chegou a constar do registo de transparência do Parlamento Europeu, apesar de ter conseguido garantir o financiamento destinado a um projeto-piloto.

Ao jornal Inevitável, que contactou Isabel Santos a propósito das informações avançadas pelo Le Soir, a eurodeputada portuguesa garante que o projeto-piloto não foi apresentado pela ONG, mas pelo Parlamento Europeu, insistindo que se o Parlamento financia um projeto é a ele que cabe “checar as instituições”, sendo depois o valor gerido pela Comissão Europeia: “Se alguma vez esse subsídio foi atribuído, essa gestão é feita pela Comissão e não pelo Parlamento”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A eurodeputada diz ainda que desconhecia que a Fight Impunity não constava do registo de interesses do Parlamento Europeu e que, “vendo” a instituição participar na Comissão de Direitos Humanos ou a organizar atividades no Parlamento, pensava que a ONG estaria “devidamente escrutinada”.

Como o Observador noticiou, quando o escândalo rebentou e surgiram notícias que apontavam para o envolvimento da Fight Impunity e de Antonio Panzeri no caso de corrupção que atingiu o Parlamento Europeu, a eurodeputada do PS pediu para ser destituída do conselho honorário da ONG, dizendo-se “chocada e surpreendida com as alegadas ligações entre o presidente da associação e o processo judicial em curso”.

Isabel Santos frisava, nessa altura, que toda a sua participação nas atividades da Fight Impunity acontecera em regime pro-bono e que nunca participara, no âmbito da ONG, em discussões sobre o Qatar.