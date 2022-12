Lisboa aprova mais de 2 milhões para famílias afetadas pelas cheias, mas processo obriga a criar equipas na Cáritas e Cruz Vermelha

Depois do apoio para as empresas, o apoio às famílias. A solução da autarquia desagradou à oposição, mas com receio de passa culpas de Moedas a proposta foi viabilizada na reunião.