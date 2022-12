O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, faz esta quarta-feira a sua primeira visita ao exterior desde que a guerra começou, a 24 de fevereiro. Às 14h locais (mais 5 horas em Lisboa), o chefe de Estado chega à Casa Branca tendo pouco depois um encontro com o homólogo norte-americano, Joe Biden.

A agenda, com três pontos, foi publicada pela jornalista da Bloomberg Annmarie Hordern no seu Twitter e dá conta de que meia hora depois da chegada terá início uma reunião bilateral na Sala Oval.

Esta manhã, Zelensky já havia referido no seu Twitter que estava a caminho dos EUA com o objetivo de fortalecer a resiliência e a capacidade defensiva da Ucrânia.

Era ainda referido que além de serem abordados temas relativos à cooperação entre os dois países, com reuniões bilaterais, faria uma intervenção no Congresso.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of ????????. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between ???????? and ????????. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022