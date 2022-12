No que diz respeito à indústria automóvel, Carlos Tavares, o gestor à frente dos destinos da Stellantis, o 2.º maior grupo europeu e o 4.º maior no mundo, não está muito confiante no futuro da fabricação de veículos na China. Não só este país, que já é um problema político e económico, promete tornar-se a prazo num problema militar, como a lucrativa produção local de veículos, para alimentar o mercado doméstico, além da exportação, tem vindo a deixar de ser tão rentável nos últimos anos. Daí que o gestor português tenha procurado – e achado – um outro local para fabricar os seus modelos eléctricos com baixos custos de produção, para depois os enviar para a Europa.

Para Tavares, a alternativa à China é a Índia, igualmente com baixos custos de mão-de-obra para potenciar os lucros, mas um país mais estável em termos políticos e sem conflitos militares à vista. Os problemas criados nas instalações fabris localizadas na Rússia, devido à invasão da Ucrânia, propriedade total ou parcial de construtores europeus ocidentais, justificam este tipo de cuidados, pois, caso contrário, as perdas podem ser brutais se algo correr mal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As declarações de Carlos Tavares caíram como uma bomba, tanto mais que a Stellantis figurou entre os construtores que esgrimiram, como argumento para atrasar a adopção de veículos eléctricos e proibir os motores de combustão a partir de 2035, uma considerável perda de postos de trabalho na Europa. O que dificilmente é defensável com as exportações para o Velho Continente a partir da China ou de qualquer outro país não europeu.

Algumas marcas da Stellantis já desinvestiram na China. Uma das mais marcantes foi a Jeep, que detinha uma parceria com os chineses da Guangzhou Automobile Group (100% pertença do Estado) e que encerrou a sua linha de produção. A concorrência cada vez maior e a consequente perda de competitividade pesaram na decisão, talvez tanto quanto a crescente interferência do Governo local. Tudo indica que os investimentos no mercado chinês da Peugeot e Citroën possam seguir o mesmo rumo.

As mais recentes declarações de Carlos Tavares sobre este tema foram proferidas num evento organizado em Chennai, na Índia, que deverá beneficiar do investimento da Stellantis, de forma a acolher as linhas de produção. A decisão ainda não foi tomada, mas tudo indica que, à excepção dos chineses, a Stellantis e os indianos deverão estar bastante animados com a ideia. Isto apesar de a Stellantis não pretender retirar-se por completo do mercado chinês, mantendo uma presença como importadora para nichos de mercado.