Mais do que um construtor, a Zagato sempre se impôs como carroçador e centro de design de renome internacional, cuja excelente imagem ultrapassa o número de veículos que gerou. Agora que celebra 100 anos de existência, a Zagato associou-se à Alfa Romeo, um dos construtores com quem mais trabalhou na sua longa história, para desenvolver um coupé agressivo e elegante baseado no Giulia, denominado Giulia SWB Zagato, em que SWB significa Short Wheel Base, sinónimo de distância entre eixos curta.

Os 100 anos no mercado permitiram ao carroçador e estilista colaborar com diferentes marcas, concebendo veículos desportivos para a Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, Lancia, Fiat, Lamborghini, Aston Martin, BMW, Bristol e Volvo. Para a Alfa, a Zagato concebeu o 6C de 1929, o 8C de 1932, o 1900C SS de 1955, para mais recentemente terem brilhado o SZ de 1992 e o TZ3 Stradale de 2011.

O Zagato visto por dentro 5 fotos

O novo Alfa Romeo Giulia SWB Zagato tem como base uma versão mais curta da plataforma do Giulia, a que foram retirados 12 cm na distância entre eixos. Sobre ela foi desenhado um coupé com a frente longa, pois é aí que está alojado o 2.9 V6 biturbo, com uma grelha que parece uma versão mais aberta e moderna da que equipou o Alfa Romeo SZ de 1992, com as ópticas de três faróis de cada lado. O coupé é um misto de elegante e agressivo, com um habitáculo chegado atrás e uma traseira que, também ela, adopta uma solução estética típica da Zagato.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os pormenores do Giulia SWB Zagato 5 fotos

O Giulia SWB Zagato, de que apenas vai ser produzida uma unidade, monta uma caixa de velocidades manual, numa espécie de regresso ao passado. Já a versão do motor 2.9 V6 biturbo adoptada é a mais moderna da Alfa Romeo, especificamente aquela de que usufrui o Giulia mais desportivo, o GTAm, que anuncia 540 cv, mais 30 cv do que o Quadrifoglio.

Nenhum dos construtores anunciou a capacidade de aceleração do Giulia SWB ou a sua velocidade máxima. Mas não é impossível concluir que, graças ao menor peso e à melhor aerodinâmica, o novo coupé da Zagato possa atingir cerca de 315 km/h e superar os 0-100 km/h em menos de 3,3 segundos. A única unidade do Alfa Romeo Giulia SWB Zagato a ser produzida já tem dono, um cliente da marca que habita na Alemanha.