Os viajantes vindos da China vão passar a ser submetidos a um teste antigénio obrigatório quando aterrarem em solo italiano. A medida foi anunciada esta quarta-feira, 28 de dezembro, pelo ministro da Saúde, Orazio Schillaci, e vai passar agora a ser aplicada a todo o território de Itália, depois de ter sido introduzida preventivamente na região da Lombardia, primeiro, seguindo-se Roma.

“Ordenei, com despacho, testes antigénio de Covid-19 obrigatórios e a monitorização do vírus em todos os passageiros provenientes da China e em viagem por Itália,” declarou o ministro italiano num comunicado de imprensa, citado pelo jornal La Repubblica. “A medida é essencial para garantir a vigilância e identificação de quaisquer variantes do vírus, para proteger a população italiana.”

A crescente preocupação com a situação pandémica na China levou as autoridades italianas a testarem dois voos vindos daquele país, que aterraram no aeroporto de Malpensa, em Milão, no dia 26 de dezembro. No primeiro voo, de um total de 92 passageiros, 35 testaram positivo (38%). Já no segundo voo, entre 120 passageiros, 62 deles estavam infetados com o novo coronavírus, ou seja, 52%.

“Desde sábado, 24 de dezembro, até hoje, o ministro acompanhou de perto o resultado das zaragatoas realizadas aos passageiros que chegaram a Malpensa vindos da China e recomendou a monitorização de todas as variantes que possam surgir das zaragatoas”, disse o conselheiro da região da Lombardia para o Bem-Estar, Guido Bertolaso. As medidas de vigilância e prevenção, declara, são “essenciais para identificar prontamente quaisquer novas variantes que possam causar preocupação e que, de momento, não estejam em circulação em Itália.”

