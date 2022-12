Apelidar um filme de “entretenimento” continua a ser visto como uma espécie de Miss Simpatia das artes cinematográficas — ao faltarem-lhe qualidades para ser levado a sério e entrar no panteão, toma lá uma paternalista e até condescendente palmadinha nas costas. Antes que se coloquem faixas e tiaras de consolação em “Glass Onion”, deixem-me dizer isto do modo mais inequívoco possível: o sucessor de “Knives Out” é uma pérola de entretenimento puro, e isso é tão tecnicamente difícil de alcançar com frescura e elegância como outras obras mais intelectualizadas. Se para sempre existir essa barreira palerma entre “um bom filme” e “um filme que me deu muito gozo a ver”, poderão encontrar-me feliz deste lado da barricada.

Mas vamos a contexto. Em 2019, Rian Johnson escrevia e realizada um whodunnit com um elenco de luxo, de seu nome “Knives Out”. Nele, um escritor de 85 anos, Harlan Thrombey, junta toda a família em sua casa e acaba por ser encontrado morto, cabendo ao detetive Benoit Blanc navegar as reviengas e surpresas deste homicídio. Johnson tem uma carreira variada, que vai do episódio VII de “Star Wars” a episódios de “Breaking Bad”, passando por videoclips dos LCD Soundsystem e por “Looper”, um dos melhores filmes de sci-fi dos últimos anos.

Aqui, o autor deixa-se inspirar fortemente por Agatha Christie e cria uma intrincada e surpreendente trama que apresenta ao mundo o sulista Blanc (Daniel Craig) e que lhe garante uma nomeação para o Óscar de Melhor Argumento Original (perdeu para “Parasitas”). O sururu foi de tal ordem que uma sequela foi anunciada pouco depois, o que colocou Craig no centro de mais uma saga de filmes, agora que estacionou de vez o Aston Martin de James Bond. “Glass Onion” saiu no cair do pano de 2022, mas já há pelo menos mais um terceiro tomo previsto para 2024.

[o trailer de “Glass Onion”:]

