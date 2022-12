Por causa do mau tempo, a Passagem de Ano no Norte e Centro do país voltou a sofrer um revés: muitos eventos cancelados, iniciativas suspensas e… concertos de Ano Novo que ficaram pelo caminho. Um deles foi o de Diogo Piçarra. O cantor de 32 anos ia atuar no Queimódromo da cidade invicta, mas viu o concerto ser cancelado por causa do alerta de mau tempo.

Seria mais um ano com a guitarra pousada nesta época, depois dos anos da pandemia, mas a Rádio Observador não deixou. Lançámos o desafio ao mentor do programa The Voice, da RTP, para fazer um mini-concerto de Ano Novo, para compensar o cancelado, e Diogo Piçarra aceitou: pode ouvir o mini-concerto aqui:

São três dos mais conhecidos temas do cantor, três dos que iriam ser ouvidos no Porto, precedidos de uma entrevista com o jornalista André Maia. Sobre o Réveillon, sobre o concerto cancelado, passando pelos planos para o futuro ou pela roupa interior azul (que usa sempre), pode ouvir tudo em direto, a partir das 23h30 ou em podcast.

Se estava a pensar passar pelo Queimódromo do Porto, passe o ano ao som da Rádio Observador. E, aconteça o que acontecer, feliz 2023!