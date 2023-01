A fotogaleria acima mostra uma seleção das melhores fotografias que os fotojornalistas que colaboraram em 2022 com o Observador tiraram para ilustrar as notícias e reportagens mais marcantes do ano. Da política à cultura, do desporto à economia, da sociedade ao lifestyle.

Da guerra na Ucrânia às eleições presidenciais do Brasil, passando também pelas eleições legislativas em Portugal e a morte da Rainha Isabel II, foram vários os acontecimentos que tiveram a cobertura no local dos fotojornalistas.

Tiradas um pouco por todo o país e em vários países do globo, as imagens da fotogaleria acima são da autoria dos fotojornalistas João Porfírio, André Dias Nobre, Filipe Amorim, Diogo Ventura, Rui Oliveira, Tomás Silva, Francisco Romão Pereira e Rui Miguel Pedrosa.