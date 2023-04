Uma grávida no cerco de Mariupol que morreu horas depois do nascimento da criança, o Afeganistão enquanto nação deixada ao abandono pela comunidade internacional e governada pelo autoritarismo religioso, e a prova que as alterações climáticas estão a levar a uma mudança da nossa relação com a água. Estes foram os temas retratados na fotografias que ganharam a 66.ª edição do World Press Photo, concurso que todos os anos destaca os melhores trabalhos de fotojornalismo no mundo.

Os 3 752 fotojornalistas que submeteram mais de 60 mil fotografias competiram por quatro categorias. Singles, onde apenas uma fotografia é apresentada. Stories, que premeia histórias que contenham entre quatro a 10 fotografias. Long-Term Projects, onde são avaliados projetos que cubram um único tema ao longo de 24 a 30 fotografias, que tenham sido tiradas num mínimo três anos diferentes. E ainda Open Format, categoria destinada a projetos que misturem storytelling com diferentes métodos ligados à fotografia.

