A atriz iraniana Taraneh Alidoosti, que acabou detida após criticar o regime do Irão, foi esta quarta-feira libertada após os seus amigos e os familiares pagaram uma fiança de cerca de um mil milhões de rials (cerca de 22.500 euros). A mulher de 38 anos passou 18 dias na prisão de Evin, em Teerão.

De acordo com o Guardian, vários apoiantes da atriz juntaram-se à porta da prisão com flores para celebrar e algumas mulheres estavam mesmo sem o hijab, cujo uso é obrigatório no Irão. Aliás, a não utilização de véu islâmico esteve na origem da detenção de Taraneh Alidoosti, que, nas redes sociais, publicou uma fotografia sem o acessório e com uma mensagem a favor dos protestos em defesa aos direitos das mulheres que têm ocorrido no país.

Prominent actress #Taraneh_Alidoosti was released on bail from #Evin_Prison. On December 17, 2022, security forces arrested and jailed her in Ward 209 of Evin Prison.#Iran pic.twitter.com/8OpT75GOhw — HRANA English (@HRANA_English) January 4, 2023

A detenção de Taraneh Alidoosti teve uma forte repercussão em todo o mundo, já que a atriz já tinha participado em várias produções internacionais e até já tinha ganhado um Óscar. Vários atores e organizações, incluindo o Festival de Cinema de Cannes, apelaram à sua “libertação imediata”.

Taraneh Alidoosti foi detida em Teerão no passado dia 17 de dezembro. Com isto, o regime terá tentado intimidar as celebridades iranianas, que usavam as suas plataformas digitais para chamar à atenção para o que estava a passar no país e para o desrespeito dos direitos das mulheres. Na altura, as autoridades do Irão alegaram que a atriz divulgava “falsas informações sobre os protestos em todo o país contra o regime”.