Ndileka Mandela, neta de Nelson Mandela, acusou Meghan e Harry de “roubarem” as palavras de estadista do avô e as usarem para “fazerem milhões” na sua nova série documental “Live to Lead”, na Netflix, noticia o Daily Mail.

A produção “De que é feito um líder” (título em português) é assinada pelo príncipe Harry e Meghan Markle e co-produzida pela Nelson Mandela Foundation. Ao longo de sete episódios, “líderes determinados a fazer a diferença no mundo partilham as histórias inspiradoras das suas vidas”, pode ler-se no site da plataforma de streaming. “Isto foi inspirado por Nelson Mandela”, é possível ouvir o príncipe Harry dizer no trailer. O duque também começa a citar a frase:”O que importa na vida não é o mero facto de estarmos vivos”, que depois é terminada por Meghan: “É a diferença que fizemos na vida dos outros que vai determinar o significado da vida que construímos”.

A neta do ex-líder sul-africano, que falou sobre o assunto numa entrevista o jornal The Australian, reconhece que a Nelson Mandela Foundation apoiou a iniciativa da série mas não poupou nas críticas. “As pessoas têm roubado as frases do avô durante anos e têm usado o seu legado porque sabem que o nome dele vende – o Harry e a Meghan não são diferentes delas”.

“Perturbador e entediante” foram outros adjetivos usados por Ndileka Mandela para descreve o comportamento dos duques, porque acredita que estão a comparar a sua própria luta com a família real com a luta de Mandela pela liberdade.

A neta de Mandela acredita ainda que os duques nunca chegaram a conhecer propriamente o seu avô. “Não acredito que ele nem Meghan tenham devidamente conhecido o avô, talvez quando Harry era jovem no Palácio de Buckingham, mas eles estão a usar citações no documentário para chamar a atenção das pessoas e fazerem milhões sem o resto da família Mandela beneficiar”, afirma, citada pelo jornal britânico.

Já em setembro do ano passado um neto de Nelson Mandela tinha contestado umas declarações de Meghan Markle. Numa entrevista à revista The Cut, a atriz contou um episódio em que um ator sul-africano terá comparado o casamento da duquesa à libertação de Mandela. A história gerou polémica e Zwelivelile ‘Mandla’ Mandela, neto do ex-presidente da África do Sul, reagiu dizendo que Meghan deveria “arregaçar as mangas e melhorar a vida das pessoas”.