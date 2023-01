A homilia do Papa Francisco na cerimónia fúnebre do Papa emérito Bento XVI centrou-se na frase de Cristo “Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito”, citada no Evangelho de Lucas, para refletir sobre a entrega de Bento XVI ao longo da vida.

Leia aqui o texto na íntegra:

“‘Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito’: são as últimas palavras que o Senhor pronunciou na cruz; quase poderíamos dizer, o seu último suspiro, capaz de confirmar aquilo que caraterizou toda a sua vida: uma entrega contínua nas mãos de seu Pai. Mãos de perdão e compaixão, de cura e misericórdia, mãos de unção e bênção, que O impeliram a entregar-Se também nas mãos dos seus irmãos. Aberto às pendências que ia encontrando ao longo do caminho, o Senhor deixou-Se cinzelar pela vontade do Pai, carregando aos ombros todas as consequências e dificuldades do Evangelho até ao ponto de ver as suas mãos chagadas por amor. ‘Olha as minhas mãos’: disse Ele a Tomé, e o mesmo diz a cada um de nós. Mãos chagadas que se nos estendem numa oferta incessante a fim de conhecermos o amor que Deus tem por nós e acreditarmos nele.

‘Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito’ é o convite e o programa de vida que inspira pretende modelar, como um oleiro, o coração do pastor até que palpitem nele os mesmos sentimentos de Cristo Jesus: dedicação agradecida, dedicação orante e dedicação sustenta pela consolação do Espírito.

