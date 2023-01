(Em atualização)

Após três dias de velório, Bento XVI vai ser sepultado esta quinta-feira na cripta da Basílica de S. Pedro, no Vaticano, onde tradicionalmente se colocam os restos mortais dos pontífices. O Papa emérito será sepultado no túmulo do seu antecessor, João Paulo II, que foi trasladado depois da beatificação.

As cerimónia começou pelas 8h30 (hora de Lisboa), presidida pelo Papa Francisco, perante uma multidão de fiéis, clérigos e representantes de governos e casas reais. Marcelo Rebelo de Sousa, que se deslocou ao Vaticano a título pessoal (apenas os chefes de Estado de Itália e Alemanha foram convidados para assistir), assistiu à missa sentado junto à rainha Sofia de Espanha.