O impasse político no Congresso mantém-se pelo quarto dia consecutivo. Kevin McCarthy, o candidato republicano à presidência da Câmara dos Representantes dos EUA, continua a não conseguir reunir o número de votos suficiente para ser eleito. No início da sessão de votação na Câmara dos Representantes, os democratas assinalaram o segundo aniversário da invasão do Capitólio e vários dos 212 representantes do partido vestiram-se de preto.

Ao longo da ronda de votação desta sexta-feira (a 12.ª no total), Kevin McCarthy conseguiu que 14 republicanos mudassem a intenção de voto e passassem a votar em si. No total, o candidato republicano arrecadou 188 votos; o democrata Hakeem Jeffries conseguiu 186; Jim Jordan teve quatro votos e Hern três. Agora, segue-se a 13ª ronda.

O partido republicano conta com 222 representantes na Câmara dos Representantes dos EUA, uma ligeira maioria contra os democratas. McCarthy precisa de 218 votos para chegar à presidência da Câmara dos Representantes dos EUA.

Desde 1923, que não havia tantas votações para eleger um presidente da Câmara dos Representantes. Ainda assim, o ciclo de votações mais longo para este órgão da democracia norte-americana data de 1859, quando foram precisas 133 votações e quase dois meses para conseguir eleger alguém para a presidência.

De acordo como regulamento do Congresso, a Câmara dos Representantes continuará a reunir até que um candidato consiga os 218 votos necessários. O bloqueio à eleição do novo líder, devido às divisões internas dos Republicanos, já foi qualificado por um “obviamente” preocupado Joe Biden como “vergonhoso”.

Somos o maior país do mundo. Como é que isto pode acontecer? Já tivemos muitos problemas com ataques às nossas instituições“, lembrou o Presidente norte-americano, citado pela CNN esta quarta-feira.

Alguns dos opositores acusam McCarthy de financiar candidatos mais moderados nas eleições intercalares de novembro, nas quais os conservadores conseguiram retirar o controlo aos democratas, mas ficaram muito aquém dos bons resultados que muitos meios de comunicação social previam. Outros criticam o candidato por não negociar com eles a reforma das regras do debate e os nomes para liderar as comissões do Congresso no novo mandato.

O líder da Câmara dos Representantes é a terceira maior autoridade do país, depois do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da vice-Presidente, Kamala Harris, que também preside ao Senado.