“A rua parecia um autêntico rio”. Raquel Coimbra, proprietária de uma loja na Rua Mouzinho da Silveira, recorda ao detalhe o momento em que uma grande quantidade de água alagou toda aquela zona da Baixa do Porto na manhã deste sábado, arrastando consigo tudo o que apanhou pela frente. “Começou a chover por volta das 10hoo e, de repente, começou a haver um fluxo muito grande de água. A rua parecia um autêntico rio, com cadeiras e mesas das esplanadas a vir por aí abaixo. Ficou tudo muito incontrolável. Quando me apercebi, começou a entrar água dentro da loja”, explicou ao Observador.

Os comerciantes e moradores da zona estavam informados sobre o alerta laranja emitido pela Proteção Civil para os distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo devido à precipitação forte, mas não esperavam que fosse acontecer um fenómeno desta dimensão: “Foi tudo muito rápido. Os carros que estavam a circular na via também ficaram imobilizados e, entretanto, quando tudo começou a ficar mais calmo e quando foi possível, veio a Proteção Civil”.

#FMA

Manhã complicada no Porto! ????????????

Enviado por Oscar Santos pic.twitter.com/bZ55wxOy1h — Meteo Trás-os-Montes – Portugal (@MeteoTrasMontPT) January 7, 2023

