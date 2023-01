Roberto Martínez deverá ser apresentado esta segunda-feira, pelas 12h00, como selecionador nacional. De acordo com o MaisFutebol, que adianta a notícia, o treinador espanhol de 49 anos vai suceder a Fernando Santos e tornar-se o segundo estrangeiro a assumir o comando de Portugal. Martínez deixou a Bélgica em dezembro, depois da eliminação ainda na fase de grupos do Mundial do Qatar.

De recordar que, já este sábado, o The Athletic tinha assegurado que Roberto Martínez já tinha aceitado o convite para orientar a Seleção Nacional, restando apenas acertar os últimos pormenores. O treinador espanhol comandou a seleção da Bélgica até ao passado mês de dezembro, altura em que deixou os belgas ao fim de seis anos na sequência da eliminação ainda na fase de grupos do Mundial do Qatar.

A confirmar-se, Roberto Martínez é assim o segundo selecionador estrangeiro da história da Seleção Nacional e o primeiro desde o brasileiro Luiz Felipe Scolari, que liderou Portugal entre 2003 e 2008 e chegou à primeira final de sempre, no Euro 2004, perdida para a Grécia no Estádio da Luz. Nascido em Balaguer, na Catalunha, o treinador de 49 anos teve uma carreira de jogador sem grande expressão — essencialmente no Reino Unido, com passagens pelo Motherwell, o Wigan e o Swansea City — e mudou-se para as equipas técnicas em 2007.

Depois de dar os primeiros passos precisamente no Swansea City, onde foi campeão do terceiro escalão inglês, saltou para o Wigan e conquistou o primeiro título da história do clube, ao ganhar a Taça de Inglaterra em 2013 com uma vitória na final frente ao Manchester City. Nesse mesmo ano, contudo, não conseguiu a manutenção na Premier League e mudou-se para o Everton, onde ficou até 2016. Nessa altura, assumiu então o comando da Bélgica, sucedendo a Marc Wilmots após o Europeu de França que Portugal venceu.

Nos últimos seis anos, Roberto Martínez foi o líder de uma das melhores gerações de sempre do futebol belga à boleia de Hazard, De Bruyne, Lukaku e tantos outros. Alcançou um extraordinário terceiro lugar no Mundial da Rússia, em 2018, e no Euro 2020 caiu nos quartos de final — eliminando Portugal nos oitavos. No Qatar, porém, chegou a desilusão: a Bélgica não foi além da fase de grupos, sendo eliminada num grupo que também tinha Marrocos, Croácia e Canadá, e o espanhol acabou por ser a cabeça a cair após o surpreendente afastamento.