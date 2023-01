É “clarinho”: de acordo com a lei que define regras para o exercício de cargos políticos e públicos, a ex-secretária de Estado do Turismo Rita Marques não podia ter ido trabalhar para um projeto ao qual concedeu benefícios há menos de um ano, quando ainda estava no Governo. Mas também não haverá grande consequência, o que está a motivar, do lado dos ativistas no setor da Transparência, fortes críticas à forma como a lei está desenhada: “A punição é absolutamente fictícia”.

Confrontada com a notícia do Observador, que escrevia que Rita Marques saiu do Governo e tornou-se administradora de uma empresa privada, a Fladgate Partnership, passando a gerir o quarteirão cultural WOW — ao qual tinha concedido estatuto definitivo de utilidade turística, que isenta a empresa de pagar taxas à Inspeção Geral das Atividades Culturais — a ex-governante defendeu que a opção era legítima: “Tendo desenvolvido toda a minha atividade profissional no setor privado, era para mim evidente que esta exoneração implicava o regresso ao mundo empresarial. Assim acontece.”

Mas não é bem assim. Entre os especialistas contactados pelo Observador, na área do Direito Administrativo e da Transparência, não há dúvidas: a ida para a holding privada do setor do Turismo é ilegal, mas tem uma consequência leve — para alguns uma falha legislativa que devia ter sido corrigida pelos deputados e nunca foi, para outros uma forma de evitar que a lei se tornasse desproporcional.

