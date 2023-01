A Dior abrirá este ano a sua primeira loja própria em Portugal. A histórica marca de moda francesa terá morada no número 85 da Avenida da Liberdade, no edifício Alegria One, segundo comunicado da EastBanc, a promotora e gestora imobiliária responsável pelo projeto de reabilitação do espaço, que tem assinatura do arquiteto Souto de Moura.

A mítica marca francesa vai ocupar três dos sete andares deste edifício, e um área de cerca 1050 m2 de um total de 2800 m2. Para quem descer a Avenida, a nova loja Dior ficará do lado direito, próxima da Praça dos Restauradores ao lado da atual loja da marca Pronovias, na esquina da transversal que leva à Praça da Alegria. Esta será mais uma loja de uma marca de luxo, numa rua que já conta com Louis Vuitton, Prada, Miu Miu, Max Mara ou Michael Kors, entre outras.

O edifício data do final do século XIX e foi residência da família Keil até medos do século seguinte. Em 1954 a família terá vendido o espaço à Companhia de Seguros Ultramarina, que viria a ser a Bonança e depois adquirida pela EastBanc em 2007.

Embora esta vá ser a primeira loja da marca Christian Dior em Portugal, a Loja das Meias já vende há vários anos os produtos da casa francesa, nomeadamente na sua loja no nº. 254 da Avenida da Liberdade. Os óculos da marca também podem ser encontrados nas lojas André Ópticas e Olhar de Prata, segundo indicações do site da Dior.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A maison Dior é uma das marcas que pertence ao exclusivo círculo da Alta Costura. Foi fundada por Christian Dior no final de 1946 e o primeiro desfile do criador aconteceu a 12 de fevereiro de 1947. O evento teve lugar no nº 30 da Avenue Montaigne em Paris e foi um ponto de viragem na história da moda. A diretora da revista Harper’s Bazaar norte-americana adorou as criações e exclamou que se tratava de um New Look, carimbando o estilo de uma época com este nome.

Christian Dior esteve apenas 10 anos ao leme da sua própria marca, uma vez que morreu em 1957. Foi substituído por um jovem Yves Saint Laurent com 21 anos que esteve apenas três à frente da marca porque foi chamado para cumprir o serviço militar. Seguiu-se Marc Bohan entre 1960 e 1989, o homem que comandava a Christian Dior em Londres. O italiano Gianfranco Ferré foi o designer de serviço entre 1989 e 1996, ano em que entrou o irreverente criativo britânico John Galliano, até 2011. O seguinte a ocupar a direção criativa da Dior foi o belga Raf Simons, mas por pouco tempo. Em 2016, Maria Grazia Chiuri tornou-se a primeira mulher a tomar as rédeas do império.