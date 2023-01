Antes do dérbi da Segunda Circular, o Benfica faz uma viagem que não deixou boas memórias ao Sporting. Em outubro, os poveiros pescaram o leão e fizeram-no tombar na terceira eliminatória da Taça de Portugal e, na quarta eliminatória, o Varzim tomou-lhe o gosto fez o mesmo a outro Sporting, o de São João de Ver. O Benfica já teve um susto com um adversário da Liga 3, já que precisou de penáltis para sair das Caldas da Rainha com a quarta eliminatória no bolso. Com os quartos de final em jogo, que história prevalece na prova rainha? A do mais forte ou do tomba-gigantes? O desfecho e todos os capítulos são para ouvir aqui, na Rádio Observador, numa Emissão Especial de Desporto.

Pelas 20h30, vai ter companhia de quem percebe: a análise do comportamento dos jogadores e treinadores fica a cargo do Gabriel Alves, que depois deixa-nos mais um A Força da Técnica e a Técnica da Força; para ajuizar o trabalho dos juízes pode contar, como sempre, com o ex-árbitro internacional Pedro Henriques que, no final, faz mais um Sem Falta; na bancada da Rádio Observador, de cachecol vermelho ao pescoço, estará o humorista João Pinto.

Na Póvoa, nas bancadas do Estádio do Varzim Sport Club, os seus olhos e ouvidos vão ser os do Ricardo Loureiro e do João Pedro Veira, numa Emissão Especial conduzida pelo Vicente Figueira.

