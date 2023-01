O argentino Luciano Benavides (Husqvarna) venceu a nona etapa das motas da 45.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, enquanto o francês Sébastien Loeb (BRX) venceu nos automóveis, naquele que foi o seu 19.º triunfo em tiradas.

No regresso à competição após um dia de descanso, Benavides gastou 03:18.44 horas para cumprir os 358 quilómetros de especial cronometrada entre Riade e Haradh, na Arábia Saudita, país que, pelo quarto ano consecutivo, recebe a totalidade da prova.

O australiano Toby Price (KTM) foi o segundo mais rápido, a 1.02 minutos do argentino, com o líder da geral, o norte-americano Skyler Howes (Husqvarna) em terceiro, a 2.57 minutos.

Benavides tornou-se, assim, no primeiro piloto a ‘bisar’ na edição deste ano, na competição das motas, depois de já ter vencido a sexta etapa.

O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi 15.º, a 16.55 minutos, com Mário Patrão (KTM) em 35.º, a 39.48 minutos.

Na geral, Howes manteve a liderança, mas apenas com três segundos de vantagem sobre Toby Price. O argentino Kevin Benavides (KTM), irmão do vencedor da etapa desta terça-feira, é terceiro, a 5.09 minutos. Bühler é 25.º, já a 05:03.55 horas, enquanto Mário Patrão é 36.º, a mais de sete horas do líder.

O dia ficou ainda marcado por nova queda do espanhol Joan Barreda (Honda), oitavo da geral, que foi transportado de helicóptero para um hospital devido a dores nas costas.

Nos automóveis, Loeb venceu pela 19.ª vez na sua carreira no Dakar, apesar de uma penalização de 2.10 minutos por excesso de velocidade, deixando o lituano Vaidotas Zala (Toyota), navegado pelo português Paulo Fiúza, na segunda posição, a 57 segundos.

O francês Guerlain Chicherit (BRX) fechou o pódio, a 02.08 minutos do compatriota e chefe de fila.

O espanhol Carlos Sainz (Audi), vítima de um capotamento ao quilómetro seis da especial, ficou a queixar-se de dores nas costas e chegou a entrar no helicóptero médico da organização para ser assistido no hospital.

Contudo, pediu para regressar à pista, ficando junto ao veículo a aguardar a chegada do camião de assistência, para tentar reparar o Audi e retomar a prova.

Sainz era, à partida desta etapa, 100.º classificado, depois do tempo perdido e de uma penalização sofrida na sexta etapa, na sequência de outro despiste.

Na geral, o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), que esta terça-feira foi oitavo, mantém o comando dos automóveis, agora mais folgado pois o sul-africano Henk Lategan (Toyota), que era segundo classificado, sofreu problemas mecânicos e atrasou-se.

Assim, o brasileiro Lucas Moraes (Toyota) subiu ao segundo lugar, a 1:21.57 horas, enquanto Loeb entrou nos lugares do pódio, sendo terceiro, a 1:43.08 horas.

Na terça-feira, os pilotos enfrentam a 10.ª etapa, entre Haradh e Shaybah, com 113 quilómetros cronometrados no deserto do Quarto Vazio.