Enriquecimento ilícito. Partidos querem, penalistas têm muitas dúvidas e Tribunal Constitucional já chumbou duas vezes

Na passada sexta-feira, Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, voltou a sublinhar que uma das prioridades do partido é a criminalização do enriquecimento ilícito. Logo a seguir, e na sequência das reuniões entre Rita Júdice, ministra da Justiça, e os vários partidos para encontrar soluções de combate à corrupção, Alexandra Leitão, presidente do grupo parlamentar do PS, deixou o aviso: a criminalização do enriquecimento ilícito, a par do confisco, “suscitam muitas dúvidas de trabalho ao nível da constitucionalidade”. E Rita Júdice, depois de ouvir o PAN, o PSD, o PS e o Chega, assumiu que a constitucionalidade será sempre a “linha vermelha”.

A criminalização do enriquecimento ilícito ou enriquecimento injustificado é um dos objetivos de praticamente todos os partidos, da direita à esquerda, e é usada como bandeira no combate à corrupção. Mas transformar em crime todas as situações em que o património adquirido seja superior aos rendimentos declarados não é assim tão simples e o Tribunal Constitucional já barrou, em 2012 e 2015, as normas aprovadas pelo Parlamento. O desafio será agora encontrar uma maneira de passar no crivo constitucional – já há propostas para o fazer –, mas os penalistas ouvidos pelo Observador continuam com dúvidas, tendo em conta todas as críticas feitas no passado pelos juízes do Palácio Ratton.

Políticos e altos cargos públicos a justificar aumento de património

Para já, há partidos que não querem esperar por uma discussão e têm propostas para contornar o crivo do Tribunal Constitucional. O Bloco de Esquerda apresentou logo esta segunda-feira à ministra da Justiça uma forma de criminalizar o enriquecimento injustificado que, aliás, não é nova e já tinha sido avançada em 2021. Para o partido liderado por Mariana Mortágua, a solução passa por alterar a lei 52/2019, que regula o exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Esta lei já prevê a obrigatoriedade de declarar os respetivos rendimentos e bens patrimoniais e o Bloco de Esquerda quer que exista também o dever de justificação do aumento patrimonial especialmente elevado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Neste caso, defende o Bloco, havendo uma obrigação de declaração e justificação do património, a sua omissão deverá ser punida com prisão entre um e cinco anos, como acontece com o crime de fraude fiscal. Além disso, o partido quer ainda que os acréscimos patrimoniais não justificados apurados ao abrigo do regime fiscal tributário de valor superior a 50 salários mínimos sejam tributados com uma taxa de 100%.