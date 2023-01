Em atualização

Morreu esta terça-feira aos 81 anos de idade o cardeal australiano George Pell, o antigo ministro das finanças do Vaticano, que esteve preso durante mais de um ano devido a uma condenação por abusos sexuais de menores antes de ser absolvido pelo Supremo Tribunal da Austrália.

De acordo com o canal de televisão católico EWTN, George Pell morreu em Roma na sequência de complicações resultantes de uma cirurgia a que foi submetido esta terça-feira.

A informação também foi confirmada através de uma nota publicada na internet pelo atual arcebispo de Sydney, Anthony Fisher. “É com profunda tristeza que posso confirmar que sua eminência o cardeal George Pell faleceu em Roma”, escreveu Fisher. “A notícia é um grande choque para todos nós. Por favor, rezem pelo repouso da alma do cardeal Pell, pelo conforto e consolo da sua família e por todos aqueles que o amavam e que sentem a sua falta neste momento.”

Nascido em 1941 em Ballarat, na Austrália, George Pell foi ordenado padre em 1966 e durante a sua carreira eclesiástica passou por várias paróquias australianas. Foi elevado ao episcopado em 1987 pelo Papa João Paulo II, tendo passado por Melbourne e Sydney.

Em 2013, o Papa Francisco nomeou-o para o restrito Conselho dos Cardeais, organismo de aconselhamento do líder da Igreja Católica para a reforma da Cúria Romana, e para o cargo de prefeito da Secretaria para a Economia — na prática, o ministro das finanças do Vaticano, com a responsabilidade de limpar a imagem do Vaticano após anos de escândalos financeiros.

Todavia, George Pell viria a deixar esses cargos quando foi implicado numa investigação por abusos sexuais de menores na Austrália. O caso resultaria na sua condenação a uma pena de seis anos de prisão efetiva por ter abusado sexualmente de dois rapazes nos anos 90. Em 2020, o Supremo Tribunal da Austrália ilibou George Pell de todas as acusações de determinou a sua libertação.

Em 2017, o cardeal George Pell, já envolvido na polémica dos abusos sexuais de menores, deu uma entrevista ao Observador em que assumiu: “Se eu me visse como um verdadeiro embaraço para o Papa, parava amanhã.”