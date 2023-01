O procurador-geral da República do Brasil, Augusto Aras, abriu um inquérito judicial a três deputados que apoiam o ex-Presidente Jair Bolsonaro, por suspeitas de incitamento a atos antidemocráticos, relacionados com a invasão aos Três Poderes em Brasília, no passado domingo.

Segundo a Folha de S. Paulo, o Ministério Público está agora a investigar os deputados André Fernandes, Clarissa Tércio e Silvia Waiãpi e enviará o inquérito para o Supremo Tribunal Federal. De acordo com o jornal, os procuradores creem ter provas de que os três parlamentares incentivaram a invasão através de áudios, vídeos e reuniões.

No caso Waiãpi, o caso foi denunciado pela colunista da Folha Mônica Bergamo, logo na noite de domingo. Segundo a jornalista, a deputada partilhou nas redes sociais um vídeo filmado durante a invasão ao edifício do Congresso e apoiou a ação contra aquilo que classificou de “governo vermelho”. Pouco depois, apagou os posts em causa.