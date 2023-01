Pintura de Munch escondida em celeiro durante a Segunda Guerra Mundial vai a leilão

Uma pintura de Edvard Munch que foi escondida num celeiro juntamente com uma versão de O Grito durante a Segunda Guerra Mundial vai ser leiloada em março pela Sotheby’s, noticia o The Guardian. A leiloeira estima que a obra produzida em 1906 para adornar as paredes de um teatro em Berlim, seja vendida por 14 a 23 milhões de euros.

Dança na Praia é um dos 12 painéis que compunham um friso encomendado em 1906 por Max Reinhart, um empresário alemão ligado ao mundo do espetáculo, para ser colocado no hall do segundo andar do teatro avant-garde que dirigia em Berlim. Munch tinha desenhado os cenários para as peças Fantasmas e Hedda Glaber, de Henrik Ibsen, que tinham sido levados à cena no teatro berlinense.