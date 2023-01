Trinta anos desaparecido fizeram de Matteo Messina Denaro o homem mais procurado de Itália e um dos mais procurados do mundo. Era o “capo di tutti capi” (chefe de todos os chefes, em português) da máfia siciliana, o nome mais conhecido do crime italiano e o rosto da cultura do medo.

Condenado a prisão perpétua já depois de se ter tornado um “fantasma”, é responsável por crimes como os homicídios de Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, juízes que ficaram na história pelo combate à máfia, nomeadamente por terem levado a julgamento mais de 300 elementos destes grupos em 1987. Mas também pela ligação a ataques à bomba em Florença, Roma e Milão, que causaram a morte de 10 pessoas.

Um dos casos em que Matteo Messina Denaro foi considerado culpado é o rapto, tortura e a morte de uma criança de 13 anos, filho de um gangster, que foi dissolvido em ácido nítrico após um sequestro de 779 dias para impedir que o seu pai colaborasse com a justiça. No total, estima-se que o chefe da máfia seja responsável pela morte de pelo menos 50 pessoas, entre as quais crianças e mulheres grávidas — alguns dos assassinatos mais sangrentos da Casa Nostra durante os anos 90.

Num perfil do El País, Denaro era descrito como a “baleia branca” da Casa Nostra e, perante as tentativas falhadas de o deter e de perceber o seu paradeiro, acabou por se tornar “a grande obsessão de magistrados e polícias italianos”. Uma fixação que demorou 30 anos a chegar ao fim.

