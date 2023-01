Os desempregados de longa duração vão poder acumular um salário e continuar a receber 65% do subsídio de desemprego, uma medida que, segundo o jornal Público, vai ser discutida numa reunião do Governo com os parceiros sociais esta quarta-feira.

O objetivo é incentivar os desempregados de longa duração a regressarem ao mercado de trabalho, segundo o que foi dito por fonte do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ao jornal.

A percentagem começa por ser de 65% mas vai descendo, gradualmente, até 25%. Por exemplo, se um desempregado está a receber um subsídio de 1.000 euros e que, a partir do 13º mês de desemprego aceita uma proposta de trabalho de 800 euros poderá numa fase inicial receber o salário (de 800 euros) mas acumular 650 euros de subsídio no início – depois, entre o 19º e o 24º mês este “bónus” baixa para 450 euros e do 25º até ao fim do tempo do subsídio reduz-se para 250 euros.

Só salários até 3.040 euros mensais (quatro salários mínimos) podem acumular com a percentagem do subsídio de desemprego, acrescenta a mesma fonte.